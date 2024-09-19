Суд ХМАО признал виновным подростка, стрелявшего в 10-летнего ребенка

В ХМАО суд признал виновным подростка-мигранта в преступлении. Ранее он выстрелил в ногу 10-летнему ребенку, который проезжал мимо него на велосипеде. Несовершеннолетнему назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять месяцев 28 дней с отбыванием в воспитательной колонии. Однако был учтен также срок пребывания под стражей: в итоге его освободили в зале суда.

«Из материалов уголовного дела следует, что иностранный несовершеннолетний гражданин, находясь в общественном месте, умышленно, из хулиганских побуждений, в присутствии иных лиц, демонстрируя пренебрежительное отношение к обществу, а также общепринятым нормам поведения, используя в качестве оружия пистолет, беспричинно, направил его в область головы незнакомого ему несовершеннолетнего создав угрозу применения насилия, оказав психическое воздействие на потерпевшего, а затем произвел не менее одного выстрела из вышеуказанного пневматического пистолета в область левого бедра другого ранее незнакомого ему несовершеннолетнего, чем нанес телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью человека», − передают в телеграм-канале «Суды Югры».

Подчеркнем, что подсудимый искренне раскаялся в содеянном, возместил потерпевшим причиненный вред в полном объеме, а также принес извинения.

Приговор не вступил в законную силу.