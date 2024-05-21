Подросток из Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела за стрельбу по детям

В Пыть-Яхе возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в хулиганстве с применением пневматического пистолета, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел в 3 микрорайоне города. По данным следствия, подросток, используя малозначительный повод, направил пневматический пистолет в сторону двух детей, проезжавших мимо на велосипеде.

«Когда один из детей сделал подростку замечание, обвиняемый выстрелил из пневматического пистолета в его сторону, ранив 10-летнего ребенка в бедро, что повлекло образование кровоподтеков, ссадины и синяка», - отметили в пресс-службе.

Подростка задержали и отправили под стражу. Предварительно установлено, что он взял пневматический пистолет у своего приятеля.