В Лянторе избили ребенка на детской площадке

На этих выходных, 15 сентября, в Лянторе во время прогулки на детской площадке пятеро подростков напали на ребенка. Мальчику сломали нос и разбили телефон. Информацией об этом поделилась мать пострадавшего в группе во «ВКонтакте» «Подслушано в Лянторе».

«Мои два сына гуляли на детской площадке в третьем микрорайоне. К ним подошли пять мальчиков намного старше... Младшего сына не тронули! Старшего через колено кинули на камни! Разбит нос! Разбит телефон!» – сообщает возмущенный родитель в своей публикации.

По словам матери, ее сын подвергся нападению на фоне национальной принадлежности. «Мы живем в многонациональном городе! Почему русские дети подвергаются таким унижениям?» – сказала она.

Югорчанка заявила, что готова подать заявление в полицию, если удастся найти виновных. Она добавила, что рядом с местом инцидента установлены камеры, которые могут помочь в расследовании.

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