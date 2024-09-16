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В Челябинске 13-летний школьник начал избивать одноклассников молотком на уроке

В Челябинске ученик с молотком напал на одноклассников

В Челябинске 13-летний школьник начал избивать одноклассников молотком на уроке
Фото: Егор Поберей / KP.RU

Утром, 16 сентября, в Челябинске произошел страшный инцидент в коррекционной школе №68. 13-летний ученик пронес в рюкзаке молоток и во время первого урока напал на одноклассников. Пострадали трое детей – две девочки и один мальчик, сообщает SHOT.

Учащийся был задержан полицейскими и в настоящее время находится в школе. На месте происшествия работают следователи, также вызваны психологи для работы с пострадавшими.

«Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Взял ситуацию на личный контроль. На месте работают правоохранительные органы, Глава города, Уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие. Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», – написал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграмм-канале.

На входе в школу были установлены рамки металлодетекторов, однако они не среагировали на пронесенный учеником молоток. Кроме того, тревожную кнопку в момент инцидента также не активировали.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 261, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:34
Необходимо возрождать школьное самоуправление Советского периода. Тогда бы этот молоток 13 летний школьник сдал на металлический лом и класс занял первое место в соревнованиях по сбору металлолома. А если серьезно дурью маются от безделья везде, а коррекционной школе тем более. Между прочим это территория УрФО.

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