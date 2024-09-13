В Березовском районе ХМАО охотник случайно выстрелил в голову местному жителю

В лесу Березовского района ХМАО произошел трагический инцидент. 51-летний мужчина во время охоты выстрелил из ружья в сторону кустов и случайно прострелил голову другому человеку. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по ХМАО.

«По версии следствия, днем 7 сентября 2024 года во время охоты в лесном массиве в Березовском районе 51-летний житель пгт. Березово произвел выстрел из ружья в сторону кустов, не убедившись в отсутствии в зоне выстрелов других людей, при этом в зоне выстрела находился другой охотник, которому было причинено огнестрельное ранение головы», – сообщают в источнике.

Пострадавшего срочно доставили бортом санавиации в Сургутскую окружную клиническую больницу, но спустя несколько дней он скончался, несмотря на усилия врачей.

В ведомстве обратили внимание на частоту подобных несчастных случаев во время охоты.

«Несчастные случаи с причинением гражданам огнестрельных ранений во время охоты регистрируются ежегодно. Среди главных причин – несоблюдение мер безопасности, включая неправильное обращение с оружием, игнорирование правил охоты и неверная оценка обстановки или отсутствие таковой вообще», – подчеркнули следователи.

Напоминаем, в ХМАО вводится особый контроль за выловом ценных видов рыб. Он продлится до десятого декабря.