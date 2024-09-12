Особый контроль за выловом ценных видов рыб продлится до декабря в ХМАО

На территории Югры проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Осенний нерест». Оно направлено на защиту ценных видов рыб в период осенней миграции. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации Березовского района.

В рамках операции организованы круглосуточные рейды на водных объектах, включая реку Обь и Северную Сосьву. Ловить незаконных рыбаков планируют до 10 декабря.

«В указанный период, осуществляется круглосуточная ежедневная работа рейдовых групп, сформированных государственными инспекторами Нижнеобского ТУ Росрыболовства и состоящими из заинтересованных контрольно-надзорных органов (Росгвардии, Полиции, ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, Природнадзора Югры)», – сообщают в источнике.

Напоминаем, за текущий год в Югре за незаконную рыбалку заключили около 60 человек.