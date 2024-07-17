Интервью о том, как правильно рыбачить летом в Югре

В России рыбачить можно свободно и бесплатно практически везде. Главное делать это на водоемах общего пользования и в разрешенный период. О правилах летней рыбалки рассказал начальник отдела госконтроля по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук в эфире радио «Югра».

‒ Сколько с начала сезона уже выявили нарушений по рыболовству?

‒ Ежегодно статистика практически не меняется, единственное, мы выявляем более значимые нарушения, это в части выявления уголовно наказуемых деяний за вылов ценных и особо ценных видов водных биоресурсов. Также проводится комплекс мероприятий в местах хранения и транспортировки этих видов, в частности, осетровых.

За текущий год в Югре мы выявили около 600 нарушений действующего законодательства о рыболовстве. Составили почти 200 административных материалов и 50 ‒ уголовно наказуемых материалов. Заключили примерно 60 человек.

Если взять статистику прошлого года и текущего ‒ показатели почти одинаковые. Хоть мы и проводим профилактические работы, выступаем на радио и телевидении, раздаем листовки, кажется, что люди все знают и понимают, а подъезжаешь к берегу ‒ замечаешь нарушителей.

‒ Все реки, пруды и озера России разделены на восемь рыбохозяйственных бассейнов. Мы относимся к Западно-Сибирскому. Есть ли какие-то отличия в правилах между нашим рыбохозяйственным бассейном и другими?

‒ Безусловно для каждого рыбохозяйственного бассейна есть правила рыболовства. Для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна это приказ Минсельхоза России №646 «Об утверждении правил рыболовства Западно-Сибирского бассейна». Они содержат раздел «ХМАО» и подразделы: промышленное рыболовство, любительское-спортивное рыболовство и традиционное рыболовство ‒ это для представителей коренных малочисленных народов Севера. Особенность такая, что не во всех бассейнах есть традиционное рыболовство.

‒ Как правильно рыбачить и не получить штраф?

‒ Расскажу об основных правилах для рыбаков-любителей. Запрещено ловить: осетр Сибирский, Таймень, Стерлядь, Муксун Нельма, Чир.

Общий вылов на рыбака-любителя в сутки ‒ 30 килограмм, в зависимости от вида. Например, язь, щука, налим и судак суммарно десять. Если попался экземпляр больше десяти килограмм ‒ необходимо остановить вылов. Перевозить можно не более двухсуточных норм на рыбака. Из сиговых видов разрешено ловить пелядь и тугун.

‒ Можно ли ловить рыбу с помощью сети?

‒ На территории региона частично разрешено использовать сети рыбакам-любителям ‒ это вставная сеть длиной до 30 метров из капрона. Прежде всего сеть должна быть зарегистрирована и иметь учетный номер. Людям нужно обратиться к нам с заявлением, мы его рассмотрим и присвоим учетный номер, а орудие внесем в реестр сетных орудий вылова. После этого наносится бирка и тогда рыбак-любитель может поставить сеть на водоеме и вылавливать разрешенные виды. Если вдруг попадается запрещенный вид, необходимо незамедлительно с наименьшим повреждением отпустить рыбу в среду обитания.

‒ Что покупать в магазине для того, чтобы порыбачить без ущерба для себя?

‒ Сейчас в магазинах большое обилие и спиннингов, и удочек, и донков. Можно приобрести все, что хочешь. В округе разрешено использовать летние удочки всех модификаций с общим количеством крючков (одинарных, двойников или тройников) и блесен не более десяти штук на орудие для добычи и вылова. Например, можно забросить две донки по пять крючков, либо десять донок по одному крючку. Также можно использовать фидеры, плывучие платформы, изготовленные из различных материалов, крючки с наживкой, приманки в виде змей. Это все разрешено использовать рыбакам-любителям и рыбакам-спортсменам.

В последнее время у нас в округе есть любители подводной рыбалки. Для них разрешено использовать специальные пневматические ружья и пистолеты для подводной охоты, но находиться в воде нужно без аппаратов для дыхания, без акваланга.

‒ Как Росрыболовство относится к тому, что люди легко рассказывают о местах, где они поймали отличную рыбу?

‒ Мы эту информацию наблюдем и на форумах, и на различных интернет-площадках, в том числе в группах во «ВКонтакте». Таких сообществ не мало. Люди ярко рассказывают и показывают фотографии мест, где им удалось поймать замечательную рыбу. Потом через какое-то время нам поступают сообщения, чтобы мы приняли меры, так как на этих самых местах куча рыбаков, территория в мусоре. Иногда мы не понимаем, зачем выдавать рыбные места, а тем более их описывать подробно. Наверное, надо рыбакам-любителям быть немного дисциплинированными в этом плане.

‒ Какие штрафы предусмотрены для рыбаков из-за неправильной рыбалки?

‒ У нас предусмотрено две меры ответственности ‒ административная и уголовная. Административная ответственность наступает за малозначительные нарушения: предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией незаконного орудия рыболовства и выловленной рыбы, а также арест транспортного средства. Данный материал мы передаем в суд и там уже принимают решения.

Уголовная ответственность предусматривается в зависимости от степени тяжести нарушения. Если это крупный ущерб ‒ может дойти вплоть до лишения свободы или до условного срока. Если вы выловили рыбу, занесенную в Красную книгу (осетр Сибирский), вам может грозить лишение свободы на срок до четырех лет со штрафными санкциями.