В Югре состоится конкурс «Лучшая бригада скорой медицинской помощи»

С 13 по 14 сентября 2024 года в Когалыме состоится VII окружной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Югры». В соревнованиях примут участие 26 команд: 6 команд станции скорой медицинской помощи (СМП), 11 команд отделений СМП городских больниц и 9 команд отделений районных больниц.

Организаторами конкурса выступают Департамент здравоохранения Югры, КУ «Центр медицины катастроф» и БУ «Когалымская городская больница». Основная цель мероприятия — повышение готовности бригад скорой медицинской помощи и служб медицины катастроф к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Конкурсная программа включает теоретические и практические этапы, соревнования водителей спецавтомобилей и творческий конкурс.

Впервые в рамках конкурса пройдет I окружная научно-практическая конференция с участием руководителей медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. В программе конференции — мастер-классы по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, особенностям акушерского пособия на догоспитальном этапе, искусственной вентиляции легких, внутрикостному доступу, первой помощи и медицинской сортировке при большом количестве пострадавших.

На конференции будут обсуждаться вопросы развития скорой медицинской помощи в регионе, включая состояние и перспективы развития службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также современные алгоритмы и методические подходы к обучению реанимации.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 22.