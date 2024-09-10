Пик продаж смарт-часов в Югре пришелся на последние дни августа

Смарт-часы для детей остаются в топе самых востребованных гаджетов в ХМАО в преддверии нового учебного года. В августе спрос на устройства вырос на 82% по сравнению с июлем. Наиболее активные покупки приходились на последние 10 дней перед 1 сентября, когда родители стремились приобрести гаджеты для школьников, говорится в данных МегаФона и Yota.

«Канун 1 сентября – всегда активный период для родителей школьников и студентов. И если когда-то речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, то сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребенка. Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе. Мы следим за спросом и оперативно реагируем на запросы наших клиентов. Сейчас в наших салонах действуют акции на смарт-часы: например, при покупке детских моделей покупатель получает в подарок пауэрбанк или три месяца бесплатной связи, а также подписку на онлайн-кинотеатр START», – поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

По России в последние 10 дней августа суммарно было продано почти 40% всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и ламп, купленных за месяц.

Ранее в России школьникам запретили пользоваться телефонами.