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​В России школьникам запретили пользоваться телефонами, а учителям разрешили делать замечания

С начала учебного года в России начнет действовать запрет на мобильные телефоны школьников

​В России школьникам запретили пользоваться телефонами, а учителям разрешили делать замечания
Фото: siapress.ru

С 1 сентября в России вступит в силу запрет на использование телефонов на уроках. Школьникам также нельзя будет пользоваться умными часами с SIM-картой и другими устройствами, которые могут выполнять функции смартфонов. Напоминаем, еще в конце 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете.

«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях», − говорится в документе.

Еще с нового учебного года учителя смогут делать замечания ученикам. В частности, у педагогов появится возможность делать запросы на применение дисциплинарных взысканий к нарушителям.

«В целях защиты своих прав педагогические работники самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обращения о применении к обучающимся указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права педагогических работников, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами», − сообщается в законе.

Цель проекта – усилить главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания.

Напоминаем, в новом учебном году в школах Югры появится новый предмет ‒ «Основы безопасности и защиты России». Он заменит привычный урок ОБЖ.

Вместе с тем, в школах России введут урок «Семьеведение», а для младших и средних классов урок труда снова станет обязательным предметом.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 116, комментариев: 0
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