В Нефтеюганском районе в ДТП погиб водитель и ребенок

Сегодня, 8 сентября, на 552 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Renault» съехал с дороги в кювет, а после опрокинулся, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры»

«8 сентября на 552 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» водитель автомобиля «Renault» допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пятилетняя пассажирка скончались на месте происшествия, остальные пассажиры получили телесные повреждения», – указали в сообщении.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что на автодороге «Сургут – Лянтор» произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. В автоаварии погиб 24-летний парень, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.