ХМАО и ЯНАО назвали лидерами в рейтинге российских регионов по высоким доходам

Лидеры среди регионов с высокими доходами – ЯНАО, ХМАО и Магаданская область. На последней строчке оказалась Республика Ингушетия — здесь зафиксировали всего 6,6% населения с большим заработком, сообщают в «РИА Новости».

Доля работников с зарплатой выше средней по стране в Югре составляет 54,2%, выше двух средних – 18,6%. Округ занял второе место в рейтинге.

Вместе с тем, доля работников с заплатой выше среднего по стране в ЯНАО составляет 65,8%, выше двух средних 25,1%.

Ранее работодатели ХМАО повысили зарплаты на 26%.