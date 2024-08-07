16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,1646   EUR  93,0265  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Работодатели ХМАО повысили зарплаты на 26%

В ХМАО растут средние предлагаемые зарплаты

​Работодатели ХМАО повысили зарплаты на 26%
Фото: unsplash.com, hh.ru

В Югре продолжают расти средние предлагаемые зарплаты, особенно заметно это в области административного персонала, на производстве и в сфере закупок. За последние семь месяцев зарплата увеличилась на 26%, говорится в пресс-релизе hh.ru.

В июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях, опубликованных на платформе в Югре, составила 80 500 рублей. Динамика по России немного ниже и составляет +22% (69 500 рублей).

«Поиск сотрудников остается дорогим и долгим. Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели не стремятся их сдерживать, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Зарплатные предложения работодателей продолжают превышать ожидания соискателей. В ХМАО компании готовы платить в среднем на 15% больше того, что кандидаты указывают в резюме. При отсутствии внешних и внутренних событий этот тренд с нами надолго», ‒ отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

В Югре лидерами по росту зарплаты являются работники из области административного персонала (в июле-начале августа средняя предлагаемая зарплата составила 85 300 рублей, +44,7% относительно начала года), производства (128 900 рублей, +31,5%) и сферы закупок (75 100 рублей, +29,3%).

На сегодняшний день зарплаты готовы поднять в сфере «Добыча сырья» (161 200 рублей), «Сельское хозяйство» (156 500 рублей), «Строительство, недвижимость» (129 000 рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (128 900 рублей) и «Транспорт, логистика, перевозки» (125 800 рублей).


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 11:15, просмотров: 497, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Логическое продолжение 604
  2. ​Тюменский психолог разработала инновационную методику для реабилитации после инсульта 533
  3. ​В Тюменской области стартует выплата на школьную форму для многодетных семей: как получить 527
  4. ​Фестиваль семейного туризма «Вагайские просторы» состоится 10 августа 517
  5. ​Работодатели ХМАО повысили зарплаты на 26% 497
  6. ​В Тюмени открылась выставка редких книг: история Сибири оживает в Менделеевке 476
  7. ​В инвестиционном туре в Ялуторовск участвуют 35 предпринимателей 476
  8. ​В Тюменской области пройдет масштабный фестиваль кукольных театров 470
  9. ​Сургутнефтегаз и Газпром вновь отказались от массового празднования Дня нефтяника и газовика 375
  10. ​В Югре при ДТП пострадала автоледи 304
  1. ​Тесно 2218
  2. ​«Уникальность Сергея Михайловича в том, что он за десятки лет работы на госслужбе не нажил себе врагов» 1722
  3. ​Власти Сургута продолжают ловить незаконных уличных торговцев 1588
  4. ​В Ханты-Мансийске погиб мотоциклист в страшном ДТП // ВИДЕО 1552
  5. ​8 из 10 читателей siapress против отключения YouTube 1518
  6. ​Как выбрать сладкий арбуз // Обзор СИА-ПРЕСС 1429
  7. ​Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем в ХМАО 1421
  8. ​Искусственное озеро в 34-м микрорайоне Сургута вполне можно сделать зоной рекреации. А потенциальный ТЦ увести в другое место 1409
  9. ​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута 1352
  10. ​В Тюменской области совершенствуют качество медпомощи 1280
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 10388
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6099
  3. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4531
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4509
  5. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3905
  6. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3865
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3837
  8. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 3274
  9. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 2886
  10. ​Дребеденьги 2768

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика