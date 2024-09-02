Югорчане получают одни из самых больших микрозаймов

Микрофинансовые организации России чаще всего одобряют заявки на займы от жителей Якутии, ЯНАО и ХМАО. В этих регионах более 80% заявок получают положительное решение. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

В ХМАО 84% процента заявок на микрозаймы получают «зеленый свет». Также в числе регионов-лидеров по уровню одобрения заявок вошли Якутия – 86% и ЯНАО – 85%.

Исследование также показало, что в Югре заемщики получают одни из самых крупных сумм по микрозаймам в стране. Средняя сумма одобряемого займа в ХМАО составляет 16,3 тыс рублей, что делает регион одним из лидеров по этому показателю.

Наибольшие суммы одобряют в ЯНАО (17,3 тыс рублей), Якутии (17,1 тыс рублей) и Ненецком автономном округе (16,7 тыс рублей).

Ранее в siapress.ru писали, что в Нижневартовске магазин попался на незаконной выдаче кредитов.