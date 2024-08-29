Магазин «Выгода» в Нижневартовске под прикрытием продажи товаров выдавал кредиты

В Нижневартовске магазин «Выгода» под прикрытием продажи бывших в употреблении товаров незаконно выдавал краткосрочные кредиты под залог имущества. По закону, вести такую деятельность могут только организации, зарегистрированные в соответствующем реестре, такие как банки и микрофинансовые организации, подчеркивает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Магазин «Выгода» под видом комиссионной реализации бывших в употреблении товаров фактически незаконно предоставлял населению краткосрочные кредиты (займы) под залог движимого имущества», - сказано в сообщении пресс-службы.

В отношении предпринимателя, который занимался незаконной выдачей краткосрочных кредитов, возбудили административное дело. Бизнесмена оштрафовали. Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора о запрете незаконной деятельности.