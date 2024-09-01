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​Работы на правом берегу моста через Обь в Сургуте завершены

Строительная готовность моста через Обь в Сургуте составила почти 50%

​Работы на правом берегу моста через Обь в Сургуте завершены
Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Строительство моста через Обь в районе Сургута идет полным ходом — завершены работы на правом берегу. Кроме того, выполнен монтаж 516 цоколей барьерного ограждения в пролете 13-16, сообщают в Управлении автомобильных дорог Югры. Общая строительная готовность 48,62%.

«С левого берега Обь продвигается надвижка пролетного строения с 1 по 13 опору, достигнув 42,3% готовности. Завершена надвижка на 6 опору, всего с левой стороны смонтировано и надвинуто с 1 по 6 опоры 8879,4 тонн металлоконструкции. Работы на правом берегу завершены на 100%, где были смонтированы и надвинуты на опоры 13-16. Завершение работ по монтажу и надвижке металлоконструкций пролетного строения и его опускание на опорные части, запланировано на первый квартал 2025г. Выполнен монтаж 516 цоколей барьерного ограждения в пролете 13-16 – 100%. Выполняются работы по монтажу деформационных швов у опоры №16», — говорится в сообщении.

Сейчас на строительстве второго мостового перехода через Обь задействованы более 677 человек и 157 единиц техники.

Параллельно со строительством моста идет укладка асфальтобетонного покрытия на подъездах к сооружению. Работы ведутся параллельно с двух берегов.

Ранее возле строящегося моста через Обь в Сургуте возвели причал для ускорения работ.


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01 сентября в 14:54, просмотров: 803, комментариев: 0
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