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​Возле строящегося моста через Обь в Сургуте возвели причал для ускорения работ

Строительство моста через Обь возле Сургута ускорили

​Возле строящегося моста через Обь в Сургуте возвели причал для ускорения работ
Фото: Рамиль Нуриев

Рядом со строящимся мостом через Обь возле Сургута построили специальный причал, позволяющий доставлять необходимые материалы и оборудование по реке, что ускоряет процесс строительства. Общая протяженность всего комплекса превышает 45 км. При этом длина моста через реку Обь составляет 1,7 км.

«Мост, являющийся неотъемлемой частью важнейшего инфраструктурного проекта, строится с участием огромного количества людей и предприятий. Строительство осуществляется с привлечением свыше 500 специалистов и более 100 единиц современной строительной техники», – сообщают в телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

Одновременно со строительством моста ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия на подъездных путях к объекту.

«По три-четыре машины с горячим асфальтобетоном доставляются по реке к причалу, откуда они следуют к местам асфальтирования. Протяженность подъездов составит более 40 км. Работы ведутся параллельно с двух берегов», – поясняют в сообщении.

Строительство ведется с опережением графика, установленного госконтрактом. Завершение объекта планируется на 2025 год.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 308, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:16
Ну да. Второй автомобильный мост построят с опережением сроков строительства, благодаря финансированию из бюджета Югры. А единственный железнодорожный вокзал в Сургуте построят лишь в 2026 году. Если ещё не будет проблем с финансированием. А тем временем за 10 млн рублей выполнено проект обоснования строительства автомобильного моста через Обь в Октябрьском районе Югры. Подрядчиком по строительству данного моста в Октябрьской районе вероятнее всего будет Мостострой-11. Стоимость нового и третьего моста через Обь в Октябрьском районе предварительно оценивается в 100 миллиардов рублей.

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