За лето в Югре зарегистрировали более пяти тысяч укусов клещей

В Югре зарегистрирован рост числа обращений по поводу укусов клещей — с начала эпидемического сезона к медикам обратилось 5 270 человек. За неделю с 22 по 29 августа число пострадавших увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особую тревогу вызывает низкий уровень вакцинации: только 20% обратившихся были привиты против клещевого энцефалита.

«За неделю 22.08.2024 - 29.08.2024 зарегистрировано 118 обращений за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей – это выше в 2,5 раз, чем за аналогичную неделю 2023 года, когда было зарегистрировано 48 случаев и в 2 раза выше среднемноголетнего уровня. Удельный вес детей в возрастной структуре пострадавших от укусов клещами с начала сезона составляет 12,1%», — сообщает Роспотребнадзор Югры.

В итоге экстренной профилактике подлежало 75,9% пострадавших – все получили противоклещевой иммуноглобулин.

«С начала сезона исследовано 1107 клещей, из которых 30,6% заражены: вирусом клещевого энцефалита – 2,2%, боррелиями, вызывающими Болезнь Лайма – 24,2%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза – 3,9%, гранулоцитарного анаплазмоза – 0,4%», — говорится в сообщении.

Наибольшее число югорчан пострадало на минувшей неделе в лесу – 67,8%, на дачах и садовых участках– 17,0%, в другом муниципальном образовании в пределах ХМАО-Югры – 8,5%, завозных – 3,4%, в черте города – 2,5%, в парках, скверах – 0,8%.