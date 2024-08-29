На дороге Когалым-Ноябрьск произошло ДТП с вахтовым автобусом

Накануне на 26 километре трассы Когалым-Ноябрьск перевернулся вахтовый автобус. В момент ДТП в нем находились 11 человек, включая водителя. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своих соцсетях.

«В момент происшествия в автобусе находились 11 человек, включая водителя. На месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Шесть пострадавших легкой и средней степени тяжести доставлены в Когалымскую городскую больницу», – указал он.

В своем сообщении Алексей Добровольский поблагодарил коллег из единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Сургутской медицинской зоны и выездных бригад Когалымской городской больницы за оперативную и профессиональную работу.