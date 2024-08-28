СК России расследует нарушения вывоза мусора в Югре по жалобам активистов

К председателю СК России Александру Бастрыкину обратились активисты из ХМАО из-за систематических нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов. Местные жители считают, что это создает серьезные риски для здоровья населения округа: возможные эпидемии и рост числа грызунов.

«При этом, как сообщают обратившиеся, уполномоченные органы мер не принимают. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводится доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по ХМАО − Югре Мокшину М.В. доложить о ходе процессуальной проверки, а также по доводам местных жителей», − сообщает Информационный центр СК России.

Напоминаем, ранее в Сургуте внепланово закупили десять новых мусоровозов после массовых поломок спецтехники.