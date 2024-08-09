В Сургуте внепланово закупят 10 новых мусоровозов

В конце осени Сургут пополнится 10 новыми мусоровозами. Внеплановую закупку инициировали после массовых поломок спецтехники. Причиной стали некачественные ремонты, проведенные подрядчиком, что привело к серьезным сбоям в вывозе мусора от многоквартирных домов и дачных товариществ города, рассказали в пресс-службе АО «Югра-Экология».

«Обновление технического парка было запланировано на 2025 год, но из-за сложившейся ситуации в компании нашли возможность ускорить закупку и ввод в эксплуатацию дополнительной техники, новые машины начнут работать в Сургуте в конце осени», − говорится в сообщении.

Руководитель организации Максим Медведев обсудил с главой Сургута Максимом Слеповым вопросы по устранению переполнения контейнеров.

«Пока перевозчик закупает новую технику, мы направили им в помощь дополнительные машины из других муниципалитетов, - отметил Максим Медведев. – Горожан не должны волновать технические сложности наших контрагентов, поэтому сейчас работы проводятся в усиленном режиме. Мне ежедневно предоставляется отчёт-мониторинг оказания услуги по транспортированию ТКО и крупногабаритных отходов. Сегодня лично объехал самые дачные кооперативы, поселок Лунный. Техника работает до позднего вечера, пока не вывезут все, что накопилось из-за аварий», − сообщил глава АО «Югра-Экология».

Проблему переполненных контейнерных площадок Медведев связывает не только с поломками мусоровозов, но и с неправильным поведением дачников, которые выбрасывают в контейнеры строительные отходы, ветки и листья.

Такие отходы требуют отдельной утилизации, а их выброс в обычные контейнеры превращает площадки в свалки, которые приходится ликвидировать с участием местных властей.

В АО «Югра-Экология» напомнили, что строительные отходы и использованные шины не относятся к коммунальным отходам и требуют отдельной утилизации. В Сургуте действует несколько организаций, имеющих лицензии на вывоз таких отходов, и законопослушные горожане должны пользоваться их услугами.

На фоне этих сложностей остро встал вопрос кадрового дефицита. По словам Медведева, нынешний уровень зарплат водителей не соответствует ожиданиям кандидатов, что также негативно сказывается на оперативности вывоза мусора.