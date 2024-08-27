Ипотечный рынок в ХМАО стабилизируется к середине четвертого квартала 2024 года

Ипотечный рынок Югры переживает сложные времена: после отмены части льготных программ и увеличения ставок спрос на кредиты в округе сократился примерно на 32%. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала региональный руководитель ипотечного направления сургутского филиала ООО «Этажи» Лилия Петухова.

«Мы видим, что сейчас ставки достаточно высокие, что, естественно, сказывается на рынке. В первую очередь квартиры начинают дольше продаваться, наблюдается высокая процентная ставка, увеличение ежемесячных платежей. Если говорить про Сургут и Ханты-Мансийский автономный округ, недавно мы обсуждали это с нашими партнерами банками, что рынок просел примерно на 32%», − рассказала в интервью эксперт.

По ее словам, аналитики прогнозируют, что ближе к середине четвертого квартала процентная ставка Центрального банка начнет постепенно снижаться. Кроме того, ожидается, что к 2025 году ставки по вторичному жилью вернутся на уровень 13-14%.