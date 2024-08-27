Эксперт рассказал, каковы шансы, что банки массово начнут сворачивать ипотечные направления

Почта Банк решил свернуть ипотечное кредитование после года работы по этому направлению. Некоторые эксперты посчитали, что аналогическое решение могут принять и другие банки страны. Стоит ли россиянам беспокоиться и как сегодня обстоят дела с ипотекой − рассказала региональный руководитель ипотечного направления сургутского филиала ООО «Этажи» Лилия Петухова.

− Какое влияние на рынок ипотеки оказывает отмена части льготных программ? Например, Почта Банк недавно объявил, что они будут закрывать свои программы.

− Отмена льготных программ оказывает самое прямое влияние. Мы видим, что сейчас ставки достаточно высокие, что, естественно, сказывается на рынке. В первую очередь квартиры начинают дольше продаваться, наблюдается высокая процентная ставка, увеличение ежемесячных платежей. Если говорить про Сургут и Ханты-Мансийский автономный округ, недавно мы обсуждали это с нашими партнерами банками, что рынок просел примерно на 32%. Есть определенные решения. Как раз банки начинают предлагать на вторичное жилье интересные продукты: своя ставка, либо ее снижение, чтобы оживить рынок.

− Давайте вернемся к Почта Банку. Недавно они объявили, что закрывают свою ипотечную программу. Каковы шансы, что другие банки также могут свернуть ипотечные направления?

− Если говорить честно, Почта Банк не был крупным игроком на рынке ипотеки. У него ипотека зашла только полгода назад. Они себя попробовали в этой отрасли, хотели активно работать с загородной недвижимостью. Однако конкуренция слишком велика, и они решили закрыть это направление. Также УБРиР и Росбанк объявили, что временно приостанавливают ипотечные программы. И такие банки, которые, можно сказать, недостаточно большие, могут на какой-то момент закрыть ипотеку. Но крупные и стабильные банки, которые работают по этому направлению 20 и более лет, будут работать, создавать уникальные условия. Например, своя ставка, ее снижение. И, в частности, если наши клиенты уже брали в этих банках ипотечные кредиты, пусть не переживают, все заявленное в договоре останется прежним. В том числе и ставка. Какие бы катаклизмы на рынке недвижимости не случались, она сохранится в своем неизменном виде. Это очень важный момент, потому что приходят клиенты, особенно по семейной ипотеке и господдержке, и задают данные вопросы.

− Может ли решение Почта Банка сигнализировать о том, что ипотечный рынок погружается в более глубокий кризис?

− Я считаю, что нет. Как я уже упомянула, Почта Банк и другие небольшие банки могут временно закрывать ипотечные программы, но это не значит, что весь рынок находится в кризисе. Если бы крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк начали сворачивать свои ипотечные продукты, тогда стоило бы беспокоиться. Уже несколько было кризисов. Например, в 2014 году рынок просел почти на 50%, но ипотечные кредиты все равно выдавались. И заметьте, что тогда не было таких интересных программ, например, как семейная ипотека, программы по ИЖС. И процентные ставки в то время были такие же. Это определенный момент, который нам нужно пережить. Аналитики прогнозируют, что ближе к середине четвертого квартала процентная ставка Центрального банка начнет постепенно снижаться.

− Какие альтернативные варианты есть для заемщиков, если ипотечные предложения станут менее доступными?

− Во-первых, банки предлагают интересные продукты, такие как «ставка продавца» и снижение процентной ставки. Также некоторые банки предлагают рассрочку на первоначальный взнос. Для тех, кто рассматривает новостройки, есть множество программ субсидирования, которые предлагают банки совместно с девелоперами. И все-таки бывают случаи, когда клиент не попадает под семейную ипотеку из-за изменений. Есть альтернатива вторичного жилья, либо построить свой дом от подрядчика. В частности, по семейной ипотеке, потому что там не было таких изменений, наш клиент с детьми до 18 лет спокойно может получить эту программу.

Кроме того, если клиент не проходит по финансовому положению, а такое может быть, потому что ежемесячные платежи сейчас выше, чем было раньше, многие банки предлагают нецелевой кредит. Если у клиента есть своя квартира без залога, он может оставить ее в залог банку и приобрести другую недвижимость. Важно обратиться к правильному специалисту, который подберет наиболее выгодные условия по ипотеке и проговорит все важные моменты.

− Какое будущее вы прогнозируете для ипотечных программ в России? Возможно ли их восстановление при других условиях?

− Ожидается постепенное снижение процентных ставок. Мы привыкли жить в условиях хорошего рынка последние три года, когда были доступны привлекательные программы. Рынок восстановится, и будут предложены альтернативные варианты программ, но на это потребуется время. Прогнозируется, что к 2025 году ставки по вторичному жилью вернутся на уровень 13-14%. Мы уже переживали подобный опыт, поэтому скорее всего пойдем по тому же пути восстановления. Уже сейчас появились новые продукты на рынке.

− Что еще влияет на рынок ипотечного кредитования? Только ли ключевая ставка, или есть другие аспекты, которые могут дестабилизировать рынок?

− На рынок влияет экономика страны, ставка Центрального банка, инфляция и другие факторы. Все, что происходит в государстве, влияет на сферу недвижимости, ее цены и спрос. Рынок строится из вторичного жилья и новостроек, в частности, девелоперы всегда остро ощущают эти изменения. В том числе подорожание строительного материала. Все взаимосвязано.

− Влияет ли спрос на рынок? Он всегда стабильно есть?

− Спрос всегда есть, но вопрос в том, есть ли возможности. Молодые семьи хотят жить отдельно, многие приезжают в регион на работу, особенно к нам в Сургут привлекают молодых специалистов. Спрос будет всегда, важно правильно подобрать программу и специалиста, который поможет сделать правильный выбор.