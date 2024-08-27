Врио губернатора Югры посетил важные строки в Октябрьском районе

В ходе рабочей поездки в Октябрьский район временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук посетил социальные и инфраструктурные объекты поселка Приобье, которые вызвали обеспокоенность местных жителей. Одним из ключевых объектов стал строящийся комплекс средней школы, рассчитанный на 300 учащихся. Этот проект реализуется в рамках государственной программы автономного округа «Строительство».

Строительно-монтажные работы на объекте начались в августе 2021 года. Первоначально планировалось завершить строительство в 2023 году. Однако, как сообщили в управлении капитального строительства округа, из-за необходимости перепроектирования инженерных сетей сроки были сдвинуты. Новый срок ввода школы в эксплуатацию установлен на июнь 2025 года. Врио губернатора поручил профильному департаменту взять объект на контроль и ускорить процесс прохождения экспертизы по обновленному проекту.

Также Руслан Кухарук посетил площадку строительства новой участковой больницы, которая будет частью Октябрьской районной больницы. Этот объект включен в программу «Современное здравоохранение» в рамках модернизации первичного звена. Разрешение на строительство было получено в апреле 2023 года, а завершение работ запланировано на декабрь 2025 года. Однако, по данным управления капитального строительства, текущая готовность объекта составляет всего шесть процентов.

В связи с этим Руслан Кухарук поручил департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса запросить у подрядчика детальный план-график работ и совместно с прокуратурой провести комплексную проверку по задержке выплаты заработной платы, о которой доложили рабочие на стройплощадке.

Врио губернатора также обратил внимание на ход строительства крытого надземного перехода на железнодорожном вокзале. Этот проект, начатый в январе 2023 года, должен быть завершен к декабрю 2024 года. Однако, по словам главы региона, темпы работы подрядчика вызывают сомнения относительно соблюдения установленного графика.