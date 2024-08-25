​В Нижневартовском районе после встречи с медведем на трассе начнут отстрел зверей

В Нижневартовском районе власти приняли решение начать мероприятия по регулированию численности медведей после очередного инцидента с диким зверем. Недавно на дороге Сургут — Нижневартовск автомобилист столкнулся с медведем, который подошел к его машине. Водитель успел снять животное на видео, но, заметив, что тот начал стремительно приближаться, закрыл окно и уехал.

Поскольку подобные случаи не единичны, в муниципалитете решили начать отстрел медведей, пишет Sitv. «Отстрел особей медведей будет проводиться силами местной общественной организации „Клуб любителей охоты и рыболовства“ Нижневартовского района. Информацию о появлении дикого животного на дороге (Сургут-Нижневартовск, 135км) сообщать по тел.: (3466) 63-33-81, 8912-535-0131», — сообщили в администрации Нижневартовского района.

Водителей просят быть внимательными на загородных дорогах и не подходить к животным при встрече. В случае обнаружения медведя необходимо незамедлительно позвонить в ЕДДС Нижневартовского района по номеру 112.