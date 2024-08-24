Россельхознадзор обнаружил опасных насекомых в Кондинском районе

В Кондинском районе ХМАО обнаружили насекомых, уничтожающих лес. В зараженной зоне ввели карантин, чтобы предотвратить распространение вредителей, сообщает Россельхознадзор.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в ходе проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния подконтрольных территорий в Кондинском районе на площади 3 321 га выявлены очаги трех карантинных объектов: черный сосновый усач, большой черный еловый усач, малый черный еловый усач. В связи с обнаружением очагов карантинных вредителей и в целях предупреждения распространения, локализации и ликвидации очагов по всем выявленным объектам установлены карантинные фитосанитарные зоны и введены карантинные фитосанитарные режимы», – говорится в сообщении.

Управлением Россельхознадзора продолжается мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территорий Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Ранее мы писали о том, что города ХМАО атаковали неизвестные насекомые.