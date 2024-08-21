Неизвестные насекомые атаковали города ХМАО

Жители Пыть-Яха и Ханты-Мансийска пожаловались на неизвестных насекомых, заполонивших улицы и магазины. Об этом заявляют комментаторы в группах «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск» и «ПП Пыть-Ях».

«Добрый вечер. ТЦ «Небо» атакован насекомыми. Кто это такие? Может кто-нибудь знает?» – поделился фотографиями испуганный житель Ханты-Мансийска.

Вид насекомых югорчане единогласно определить не смогли. Кто-то предположил, что это жуки-пловунцы, а кто-то увидел в них водных клопов, гребляков и гладышей.