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Кольчуги и фольклор: как прошел фестиваль славянской культуры в ХМАО

В Сургутском районе прошел праздник славянской культуры с интерактивными площадками

Кольчуги и фольклор: как прошел фестиваль славянской культуры в ХМАО
Фото: телеграм-канал Андрея Трубецкого

В Белом Яре состоялся масштабный фестиваль, посвященный славянской культуре. Он собрал более тысячи гостей и свыше 30 мастеров народных ремесел. На местном стадионе организовали несколько интерактивных площадок, погружающих в атмосферу славянской истории.

«Так, под руководством народных умельцев можно было изготовить игрушки и украшения из кожи, бересты, дерева, бисера. Мастера исторической реконструкции из Екатеринбурга и Омской области воспроизвели картины быта славян 17 века. Все желающие смогли примерить на себя кольчугу, проверить свою силу и ловкость. Красоту народного костюма раскрыли на конкурсе-дефиле «Русский подиум. Зрители фотографировались в отдельных элементах этноодежды», - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Также на фестивале выступили фольклорные коллективы Сургутского и Нефтеюганского районов.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 112, комментариев: 0
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