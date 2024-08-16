В лесах Югры обнаружены феолепиота и паутинник, занесенные в Красную книгу

В лесах Нефтеюганска любители грибов нашли редкие виды, занесенные в Красную книгу России. Грибники обнаружили фиолетовый паутинник и желтую феолепиоту, о чем сообщили в городской группе в ВК. По словам местной жительницы, грибы росли в больших количествах за десятым микрорайоном, пишет Sitv.

Оба вида грибов, фиолетовый паутинник и феолепиота золотистая, являются редкими и охраняемыми.

Роспотребнадзор Югры предостерегает жителей, что при сборе грибов нужно быть крайне осторожными. Если в съедобности гриба есть сомнения, лучше оставить его в лесу, поскольку некоторые ядовитые виды могут быть похожи на безопасные.