Провокация взятки обернулась уголовным делом для жителя Урая

Житель Урая подозревается в провокации взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. По версии следствия, мужчина обратился к врачу с просьбой выдать больничный лист без законных оснований, предложив взятку. Врач отказался, и тогда подозреваемый перевел деньги на его счет и сообщил в полицию о вымогательстве взятки.

«В ходе проверочных мероприятий было установлено, что денежные средства врач не вымогал, а напротив, отказался выписывать больничный лист без оснований. Теперь житель Урая стал фигурантом уголовного дела о провокации взятки», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.