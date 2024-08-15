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​Югра оказалась в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах

Эксперты РАНХиГС внесли ХМАО в число регионов, где учится больше всего детей мигрантов

​Югра оказалась в топ-10 регионов по числу детей мигрантов в школах
Фото: siapress.ru

В школах ХМАО доля детей мигрантов составляет 1,5%. Для сравнения, в лидирующих регионах − Московской и Калужской областях, а также в Москве − этот показатель достигает 3,2%, 2,8% и 2,7%.

Почти 53% учителей указали на трудности, которые испытывают дети мигрантов в освоении русского языка и общеобразовательных предметов. Такие данные представлены в социологическом исследовании Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. По мнению экспертов, работа с этими учащимися создает дополнительное давление на педагогический состав.

«Работа с детьми-мигрантами – это весомая дополнительная организационная и педагогическая нагрузка на школу, которую сложно оценить в связи с различными образовательными, социокультурными и психологическими характеристиками таких обучающихся, включая их дисциплинированность, способность к обучению, скорость адаптации», – сообщает автор исследования ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко.

Специалист также заявил, что одной из главных задач школы является определение необходимости индивидуального сопровождения для таких учеников. Для этого может быть организован психолого-педагогический консилиум, целью которого станет выявление затруднений в усвоении учебных программ, особенностей развития, социальной адаптации и поведения учащихся.

В 2023 году в России обучалось 181 500 детей иностранных граждан, среди которых 2 600 не имели гражданства.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянам за информацию о незаконном проживании мигрантов.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 266, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:04
Кто бы сомневался.

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