Депутат Сергей Каргинов предложил платить россиянам за данные о месте проживания нелегалов

В Государственной Думе предложили выплачивать россиянам 100 тысяч рублей за информацию о незаконном проживании иностранцев. Такую идею выдвинул первый заместитель председателя комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Преступления, совершенные мигрантами, становятся все более жестокими. Необходимо срочно усилить борьбу с нелегалами. Предлагаю ввести систему вознаграждения в размере 100 тысяч рублей за сообщение о незаконном проживании мигрантов в квартирах. Соответствующее обращение подготовил и отправил Министру внутренних дел Российской Федерации. В.А. Колокольцеву», ‒ говорится в сообщении.

По мнению депутата, так можно будет выявить и нейтрализовать опасные для общества нелегальные миграционные сети.