Жителям Югры напомнили об опасностях купания в фонтанах

Фонтаны могут представлять серьезную опасность для жителей ХМАО, предупреждают специалисты Роспотребнадзора. Фонтаны увлажняют воздух и украшают городской пейзаж, но вот купаться в них не стоит.

Вот почему:

Вода в фонтанах не обновляется и не обеззараживается, как в плавательных бассейнах;

Высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов, что может привести к различным инфекциям, а также поражению глаз;

Особенно опасны энтеровирусные и ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А.

Кроме того, существует риск травм: под водой могут скрываться трубы, насосы и светильники, а также разбитые стекла. Гладкая и скользкая поверхность фонтана увеличивает вероятность падений.

Жителей просят избегать купания в фонтанах и выбирать для этого специально отведенные водоемы и бассейны.