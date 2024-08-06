Глава Сургутского района предупредил о мошенниках, пишущих от его имени

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой предупредил жителей о мошенниках, которые пишут от его имени в мессенджерах. Он призвал людей быть внимательными и не отвечать на сообщения от неизвестных контактов.

«Мне поступают сообщения о том, что от моего имени людям пишут мошенники. Пожалуйста, не отвечайте на сообщения от неизвестных контактов в мессенджерах и будьте бдительны», - написал Андрей Трубецкой.

Официальные личные страницы главы района доступны в трех социальных сетях: Telegram, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Ответы на обращения жителей предоставляются исключительно через эти официальные страницы.