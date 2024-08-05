Врио губернатора Югры побывал с рабочим визитом в Сургутском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук с рабочим визитом посетил ряд социальных объектов в Сургутском районе. План маршрута был составлен на основе комментариев, которые местные жители оставляют в социальных сетях главы региона. Одной из ключевых проблем муниципалитета является количество аварийного жилищного фонда. В связи с этим в программу включены объекты строительства жилых помещений в различных поселках.

В городском поселении Федоровский активно ведется строительство многоквартирных жилых домов для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда. Здесь будет возведено 170 квартир, строительная готовность объекта составляет 90%. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал этого года. Глава района Андрей Трубецкой отметил, что на сегодняшний день уже приобретено 132 квартиры, а для полного выполнения обязательств по расселению аварийного жилищного фонда 2023-2024 годов необходимо приобрести еще 208 квартир.

В сельском поселении Солнечный также идет строительство многоквартирного жилого дома для переселения из ветхого и аварийного жилья. Здесь будет возведено 320 квартир, строительная готовность жилого дома составляет 98%. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – третий квартал этого года.

Руслан Кухарук подчеркнул важность переселения из аварийного жилья: «Сейчас правительство округа работает над новой адресной программой по расселению домов, признанных аварийными в пятилетку с 01.01.2017 по 01.01.2022 годы. По этой теме уже завтра запланировано большое совещание с департаментом строительства и финансово-экономическим блоком округа».

Жители поселения Федоровский обратились к главе региона с просьбой проконтролировать стадию строительства нового бассейна «Дельфин». Сдача объекта неоднократно переносилась из-за пандемии и выявленных нарушений в проектно-сметной документации. Новый спорткомплекс будет общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. В здании планируется оборудовать 25-метровый бассейн и тренажерный зал. В настоящий момент подрядная организация выполняет работы по бетонированию колонн каркаса здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Врио губернатора также представили площадку возведенного парка «Мечта Федоровского», разработанного совместно с жителями и органами местного самоуправления. Пространство, открытое в 2022 году, включает площадки для занятия активными видами спорта, детский спортивный комплекс и многофункциональные спортивные тренажеры. Руслан Кухарук отметил развитую инфраструктуру и современные архитектурные решения, которые вписаны в природный ландшафт.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил территорию набережной на реке Пим, построенной в 2019 году. Проект является одним из крупнейших объектов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России. Набережная была построена с учетом интересов жителей города.