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​В ХМАО большегруз протаранил авто с двумя женщинами

На трассе Нефтеюганского района водитель большегруза на скорости врезался в легковушку

​В ХМАО большегруз протаранил авто с двумя женщинами
Фото: ГАИ Югры

Накануне утром, 31 июля, на автодороге «Нефтеюганск − Левый берег р. Обь» водитель большегруза спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими женщинами. Виновник аварии, 33-летний мужчина, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 06:30 на 5 км+532 м автодороги «Нефтеюганск − Левый берег р. Обь» в Нефтеюганском районе, 35-летний водитель «Howo», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с «Volkswagen», − говорится в сообщении.

В результате аварии 55-летняя женщина − водитель Volkswagen и ее 53-летняя пассажирка получили травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек пострадали.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 255, комментариев: 0
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