В Югре реализуется проект «Чистая вода»

В России продолжается системная работа по строительству новых и усовершенствованию действующих систем централизованного водоснабжения, в том числе по федеральному проекту «Чистая вода». Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что за годы реализации этого проекта в Югре введено в эксплуатацию 6 объектов водоснабжения: в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Октябрьском и Сургутском районах. Более 245 тысяч югорчан теперь имеют доступ к качественной воде.

Марат Хуснуллин отметил: «Обеспечить россиян качественной питьевой водой – главная задача федерального проекта «Чистая вода». За 5,5 лет с момента его запуска в 81 регионе построили и модернизировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года».

Благодаря проекту «Чистая вода» доля жителей России, обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения, достигла 89%, а в городах этот показатель составляет 95%.

Руководитель проектной дирекции Минстроя Дина Сафиуллина добавила: «До конца года по проекту «Чистая вода» планируется запустить ещё около 200 объектов водоснабжения, которые строятся на территории 79 субъектов РФ. Таким образом, общее количество реализованных объектов превысит 1,4 тысячи».

В Югре в рамках проекта продолжаются работы по модернизации двух точек водоснабжения в Пойковском и Белоярском. Ввод в эксплуатацию этих объектов запланирован на 2024 год. Доступ к качественной питьевой воде получат более 35 тысяч человек, что повысит долю населения округа, обеспеченного качественным ресурсом, до 88%.