На водоемах ХМАО продолжают тонуть люди

Накануне, 17 июля, в ХМАО случилось две трагедии − утонули мужчина и ребенок. Так, первый случай произошел Нижневартовском районе на озере Буцык в районе садово-огороднического товарищества «Ягодка».

«Во время купания утонул 43-летний мужчина. Очевидцы происшествия достали его на берег без признаков жизни и передали сотрудникам правоохранительных органов», − рассказали в МЧС Югры.

Также в сельском поселении Саранпауль (Березовский район) очевидцы достали двух детей из реки Ляпин. 12-летнего мальчика получилось реанимировать, но, к сожалению, второго ребенка 11 лет спасти не удалось.

Ранее стало известно, что 14 человек утонули в водоемах Югры с начала сезона. Однако количество погибших стало больше.

Как не утонуть — в материале siapress.ru.