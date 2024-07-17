14 человек утонули в водоемах Югры с начала сезона

В ХМАО с начала купального сезона в водоемах погибли 14 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Последний трагический случай произошел в минувшую субботу, 13 июля, в поселке Пойковский Нефтеюганского района. 27-летний нетрезвый мужчина отправился купаться в реку Пойк и утонул. Водолазы нашли его тело вечером в понедельник, 15 июля.

Всего за семь дней, с 6 по 13 июля, в водоемах Югры утонули шесть человек, подчеркнули в ведомстве. Большинство из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в России с начала лета утонули 1 314 человек, 215 из них ‒ дети.