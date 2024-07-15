В Югре число затопленных участков снизилось до 2 388

В ХМАО за выходные уровень воды в Оби снизился на 4 см. Количество подтопленных участков сократилось до 2 388, дачных домов - до 820, сообщает региональный главк МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 2 388 приусадебных участков, 820 дачных домов садовых товариществах городов в садовых товариществах Нижневартовска, Лангепаса и Мегиона, населенных пунктах Былино, Вампугол, Соснина, территория земель Зайцева Речка Нижневартовского района и в населенных пунктах Ханты-Мансийского района», - говорится в сообщении.

На утро 15 июля уровень воды в Оби в районе Нижневартовске составил 958 см. В пострадавших районах, включая садовые товарищества Нижневартовска, Лангепаса и Мегиона, а также населенные пункты Былино, Вампугол, Соснина и территорию Зайцева Речка, ведется патрулирование, организована доставка продуктов питания и медикаментов. Власти продолжают информировать жителей о мерах безопасности и раздают памятки.

Режим повышенной готовности действует в Нижневартовске, Березовском районе, Мегионе, Сургуте, Сургутском районе, Лангепасе и Нефтеюганском районе.