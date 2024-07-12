В Югре планируют снять фильм о месте охотника депутату за смерть жены

Кинопродюсер из Сургута Богдан Новиков совместно с режиссером Сергеем Бодровым-старшим планирует снять фильм об охотнике, который решил отомстить депутату за надругательство над своей женой и ее гибель. Планируется, что съемки «Охотника» пройдут в Югре, действия ленты происходят в тайге. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте» Союза кинематографистов РФ по Югре.

«Главный герой — Павел, отменный охотник после очередной вылазки в тайгу возвращается домой к жене и детям. Но по трагической случайности, пока его не было дома, приехал местный депутат со своими подчиненными после охоты. Затем решил развлечься с женой охотника Марией, справиться с насильником женщина не смогла. Депутат собрал свою свиту и улетел обратно на вертолете. Мария не вынесла всего, что с ней произошло и совершила суицид. Павел нашел мертвую жену и с горя сжег баню. Теперь у него одна цель в жизни — это отомстить депутату за смерть своей жены. Но поможет ли месть утолить горе, а может, силы леса и родство с шаманом исцелят его душу?» — говорится в публикации.

Производством картины займется кинокомпания «Novikov films». По словам Богдана Новикова, получены устные договоренности с актерами Александром Робаком, Екатериной Гусевой, Александром Клюквиным, Ярославом Могильниковым.

«Сейчас проект находится в начальной стадии. Ищем инвесторов и партнеров. Открыты для сотрудничества, — добавил продюсер. — Для реализации задуманного необходимо порядка 250 млн рублей. Если все получится, то съемки начнутся уже этой осенью», — добавил продюсер.

В этом году вышла короткометражка «Хозяйка горы», которую сняли участники киночемпионата «АртМастерс Регионы». Среди лучших молодых представителей творческих компетенций оказался продюсер и музыкант из Сургута Богдан Новиков. Интервью с ним — на сайте siapress.ru.