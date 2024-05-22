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​Богдан Новиков: «Горжусь югорским воспитанием, которое очень ценят порядочные люди в разных областях и сферах»

Продюсер и музыкант из Сургута — о рэпе, кино и творческой среде в Югре

​Богдан Новиков: «Горжусь югорским воспитанием, которое очень ценят порядочные люди в разных областях и сферах»
Фото спикера

В этом году вышла короткометражка «Хозяйка горы», которую сняли участники киночемпионата «АртМастерс Регионы». Среди лучших молодых представителей творческих компетенций оказался продюсер и музыкант из Сургута Богдан Новиков (Белый [JNT]). Участник проекта рассказал корреспондентам siapress.ruо кино, музыке и поддержке инициативных югорчан.

— В первую очередь давайте поговорим о съемках фильма для финала федерального конкурса «ArtMasters» «Хозяйка горы». Как все прошло? И о чем этот фильм?

— Все прошло на профессиональном уровне, я выступил в качестве продюсера. По ренталу, оборудованию, снарядились, как на полный метр. Снимали на камеру «Arri Alexa mini». Подобрали прекрасных актеров и актрис из Сургутского музыкально драматического театра.

Фильм «Хозяйка горы» рождается на пересечении реального мира с миром легенд и рассказывает историю 18-летней девушки, которая отправляется к вершине горы в надежде встретить там Хозяйку, способную исцелить ее тяжело болеющую маму. Но обычное, на первый взгляд, восхождение превращается в трудное, увлекательное, держащее в напряжении приключение, раскрывающее характер главной героини.

Место съемок — Ханты-Мансийск. Фильм принес нашей команде УРФО 2 место, что позволило попасть нам в акселератор до 100 млн рублей.

— Это не первый ваш проект в кино. Вы примкнули к этой сфере, как я знаю, в 2023 году — снялись в криминальном фильме «Статус». Как это произошло?

— Да, также выступил продюсером, привлек инвестора. Съемки дались на мое удивление, очень легко. Мне понравилось.

— В вашей жизни много музыки. Расскажите о состоянии вашего творчества на сегодняшний день. Планируется ли что-то новое? Есть ли планы по изменению звучания?

— В скором времени планируются премьеры как сольные, так и совместные. Крайние две работы «Рассвет» и «Брат» из к/ф «Статус» достаточно интересные по звучанию, я люблю экспериментировать, поэтому уверен, мне еще удастся вас удивить.

— Сложно ли добиться успехов в музыкальной индустрии сейчас?

— Да, конкуренция сейчас крайне высокая, одними деньгами вопрос не решить.

— У вас есть своя команда по созданию музыки? И дорого ли сегодня творить в этой сфере?

— Да, у меня есть своя команда. По стоимости всегда по-разному, в зависимости чей инструментал и кто будет сводить трек.

— Югра активно поддерживает инициативных граждан? Связана ли эта поддержка только в кино, или же она затронула и вашу музыкальную карьеру?

— Сотрудничаем пока только в сфере кинематографа. Округ очень активно развивает это направление, чего только стоит система рибейтов от ХМАО.

Кстати, в Югре внедрили систему рибейтов, позволяющую компенсировать до 80% затрат кинокомпаний, но не более 30 млн рублей продюсерских команд на создание кинолент в округе. В марте 2023 года Югра присоединилась к проекту «Кино России», который реализуют в регионах РФ Агентство стратегических инициатив и Ассоциация продюсеров кино и телевидения при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году в ХМАО планируют выпустить четыре художественных фильма.

— Вы являетесь одним из узнаваемых рэп-исполнителей Югры. Почему вы выбрали все-таки именно этот музыкальный жанр? Всегда ли он вам нравился? И насколько он актуален в сегодняшних реалиях?

— С детства любил кассеты Эминема, а сам заниматься начал этим до того, как это стало модным. Есть планы написать много саундтреков к фильмам. Хочется написать песню с церковным хором на припеве, но к этому я еще иду.

— Чувствуете ли вы себя успешным? И чего хотели бы еще достичь в ближайшем времени?

— В ближайшее время, хочется приступить к съемкам художественного фильма «Охотник» в лице генерального и исполнительного продюсера. Режиссер сценарист: Сергей Бодров (старший). 4 марта как раз открылась кинокомпания «Novikovfilms». Мы открыты к партнерству, хотим развивать кинематограф в округе, привлекать и обучать специалистов. После этого можно будет, говорить о какой-то успешности. По музыке планирую сольный концерт в Сургутской филармонии при участии симфоничного оркестра, точной даты проведения еще не оговорено.

— Отразилась ли в вашем творчестве жизнь в Сургуте, в Югре?

— Безусловно, горжусь югорским воспитанием, которое очень ценят порядочные люди в разных областях и сферах.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 75, комментариев: 0
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