Операция «Овод» для борьбы с браконьерством проходит в ХМАО

В ХМАО с 6 июля стартовало профилактическое мероприятие «Операция «Овод». В лесах стало много кровососущих насекомых — оводов, мошек и комаров, из-за чего животные выходят на дороги и открытые пространства. Этим могут воспользоваться браконьеры. Задача операции - обеспечить эффективный охотничий контроль и охрану охотничьих ресурсов в регионе, сообщает пресс-служба окружного Природнадзора.

«Цель операции «Овод» - предупреждение, выявление и пресечение фактов браконьерства на диких копытных животных и медведей», - говорится в сообщении.

Планируются выездные мероприятия, в ходе которых инспекторы Природнадзора Югры будут работать с использованием служебных моторных лодок и техники повышенной проходимости в охотничьих угодьях. Итоги операции подведут после завершения мероприятий.