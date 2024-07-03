В ночь с 3 на 4 июля ожидается магнитная буря

В ночь с 3 на 4 июля на Земле ожидается сильная магнитная буря. Пик геомагнитной активности прогнозируют после полуночи. Показатель достигнет уровня G1, говорится в прогнозе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Метеозависимые жители Югры могут ощущать недомогание, особенно ближе к ночи. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть бдительными и вовремя принимать необходимые медикаменты.

Магнитная буря начнет ослабевать утром 4 июля.

Согласно предварительному долгосрочному прогнозу, следующее значительное возмущение магнитосферы ожидается в конце июля.