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​На югорской трассе столкнулись Kia и лось

Лось погиб при столкновении с Kia на югорской трассе

​На югорской трассе столкнулись Kia и лось
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В ХМАО произошло очередное ДТП с лосем. Аварий случилась утром накануне, 2 июля, на 295 км автодороги «Югра» в Советском районе. По данным региональной ГИБДД, 66-летний водитель Kia сбил лося, после чего автомобиль съехал в кювет.

От удара лось погиб, а водитель и пассажир машины получили травмы.

Ранее сообщалось, что на дорогах ХМАО за период с 24 по 26 июня произошло три ДТП с лосями. Все три лося погибли, люди не пострадали. В региональном Природнадзоре призвали водителей быть осторожными и не терять бдительность на дорогах.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 282, комментариев: 0
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