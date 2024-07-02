Водитель сбил мальчика на пешеходном переходе

Накануне, 1 июля, в Югорске 71-летний водитель «CHEVROLET» сбил восьмилетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Как оказалось, владелец автомобиля не предоставил мальчику преимущество в движении, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 июля 2024 года, около 10:18, в городе Югорск, водитель 1953 года рождения, управляя «CHEVROLET», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении восьмилетнему мальчику, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы, включая ребенка.