​В «Центроспас-Югории» рассказали, как обезопасить себя во время грозы

Опасности подстерегают людей не только при пожаре, но и во время природных катаклизмов, напоминают в «Центроспас-Югории». В организации подготовили несколько советов, которые могут спасти жизнь во время грозы.

При первых признаках начала грозы следует немедленно искать безопасное укрытие. Лучшими местами для защиты являются закрытые здания или автомобили с закрытыми дверями и поднятыми стеклами.

Навесы для пикников, открытые гаражи и другие незащищенные постройки не являются безопасными местами.

Молния может проходить через провода, поэтому во время грозы держитесь подальше от проводных устройств, таких как компьютеры или чайники.

Избегайте сантехнических приборов, таких как раковины, ванны и смесители. Также важно держаться подальше от окон и дверей, которые должны быть закрыты.

Если вы оказались на улице во время грозы, постарайтесь как можно скорее спуститься с возвышенности и уйти от водоемов. Не ложитесь на землю и не садитесь под деревья.

Не пользуйтесь на открытой местности телефонами, иногда даже зонт может сыграть роковую роль и послужить притяжением для молнии.