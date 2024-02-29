Есть ли возможность осуществить программу «Плавание для всех» в школах и детсадах Сургута

В начале февраля правительство России утвердило программу «Плавание для всех» до 2030 года. Во всех школах, где есть бассейны, внедрят учебный модуль «Плавание» уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году доля обучающихся, умеющих плавать, должна составлять до 80%, сообщили на сайте кабмина. Что это означает для Югры и сколько в Сургуте школьных бассейнов − в материале siapress.ru.

Пока что не Югра

В первом квартале 2024 года в 14 пилотных регионах начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. В этих регионах будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Кроме того, план предусматривает актуализацию действующих региональных программ обучения плаванию, а также повышение квалификации тренеров, работающих с детьми. Однако оказалось, что в 2024 Югра не является пилотным субъектом, об этом корреспондентам siapress.ru рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

А Сургут готов?

В настоящий момент в Сургуте есть плавательные бассейны в девяти школах и одном учреждении дополнительного образования. В их числе: МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., СОШ № 5, СШ № 9, СОШ № 29, № 44, № 45, № 46 с УИОП, «Перспектива», МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин».

Напоминаем, что сейчас в городе работает 37 школ (56 объектов).

Кроме того, бассейны имеются в 27 детсадах: МБДОУ № 4 «Умка», № 7 «Буровичок», МАДОУ № 8 «Огонек», МБДОУ № 9 «Метелица», № 17 «Белочка», № 18 «Мишутка», № 20 «Югорка», № 25 «Родничок», № 26 «Золотая рыбка», № 27 «Микки – Маус», № 29 «Журавушка», №30 «Семицветик», № 31 «Снегирек», № 33 «Аленький цветочек», № 34 «Берёзка», №36 «Яблонька», № 38 «Зоренька», №4 3 «Лесная сказка», № 44 «Сибирячок», № 45 «Волчок», №48 «Росток», № 56 «Искорка», № 61 «Лель», № 74 «Филиппок», № 78 «Ивушка», № 81 «Мальвина», № 89 «Крепыш».

С учетом того, что часть из вышеуказанных ДОУ, является двухкорпусными – общее количество бассейнов составляет 36.

А будут новые бассейны?

Создание бассейнов в действующих общеобразовательных учреждениях не предусмотрено, подчеркнули в пресс-службе администрации Сургута.

Однако учебный бассейн предусмотрели при строительстве школ в микрорайонах 20А и 5А. Срок ввода первого объекта − до 31 декабря 2024 года, второго − январь 2026. Это строительство школ по концессии.

Как проходят занятия сейчас?

В школах и детсадах с бассейнами, а также в МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» есть дополнительные общеразвивающие программы по направлению «Плавание» как на бюджетной основе, так и за счет родительской платы.

На уровне общего образования в Сургуте реализуют федеральную рабочую программу по предмету «Физическая культура», который включает в себя модуль «Плавание». Это и учебные занятия, и дополнительные внеурочные − спортивные секции и школьные клубы.

В рамках урочной деятельности модуль «Плавание» реализуется в пять школах (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», СОШ № 29, № 44, № 45, № 46 с УИОП), в рамках внеурочной деятельности в четырех ОУ (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», СОШ № 29, № 44, № 46 с УИОП). И, конечно, в дополнительном образовании во всех ОУ, где функционируют бассейны.

Платные услуги по данному направлению оказывают девять школ: МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., СШ № 9, СОШ № 29, № 44, № 45, № 46 с УИОП, «Перспектива», МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин».

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях в рамках внеурочной деятельности проводятся спортивные мероприятия, осуществляется подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

В детсадах занятия по плаванию осуществляются в рамках физического развития согласно образовательной программе. Посещать занятия могут дети с трех до восьми лет. При наличии бассейна в ДОУ, занятия по плаванию являются обязательными. В детских садах города также организуются дополнительные платные образовательные услуги по плаванию.

Всего в муниципальных учреждениях города плаванием занимаются более девяти тысяч обучающихся.

Как организовать массовое введение занятий по плаванию с точки зрения безопасности, чтобы избежать трагедий с детьми?

Плавание – одно из важнейших средств физического воспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное и прикладное значение, так как умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение жизни при нахождении его в водной среде, отметили в пресс-службе администрации города.

«Отправной точкой для снижения числа несчастных случаев на водных объектах является создание условий для обучения плаванию в первую очередь детей, поскольку плавание является базовым сохраняющимся на всю жизнь жизнеобеспечивающим навыком, который будет способствовать безопасности нахождения человека в водной среде. Подготовительный этап обучения плаванию в дошкольных образовательных учреждениях является переходным к базовому уровню обучения жизнеобеспечивающему навыку плавания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Наиболее восприимчивыми к обучению плаванию являются дети в возрасте семи-десяти лет, то есть в периоде развития, в котором закладываются основы физического благополучия и дальнейшего совершенствования способностей умения плавать», − говорится в сообщении.

Образовательное учреждение определяет условия организации обучения плаванию с учетом выбора плавательной базы, форм организации занятий (урочная, внеурочная, дополнительное образование), уровня профессиональной компетентности преподавательского состава, создания безопасных условий для образовательного процесса.

В целях организации безопасных условий для занятий по плаванию соблюдается ряд обязательных требований:

− присутствие инструктора по гигиеническому воспитанию;

− проведение инструктажа с педагогическими работниками и обучающимися по соблюдению правил безопасности в плавательном бассейне;

− соответствие технических характеристик помещения;

− контроль качества воды;

− соблюдение санитарного состояния помещения, где организуются занятия.

При каких условиях можно отказаться от занятий по плаванию?

Условие, при котором обучающийся может не посещать плавательный бассейн в образовательном учреждении − медицинское заключение врача на ограничение посещения занятий.

В дошкольных образовательных учреждениях основанием для отказа от посещения плавательного бассейна может быть заявление родителя (законного представителя). В данном случае воспитаннику предлагается альтернатива в виде посещения сухого бассейна.