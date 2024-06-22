Югра проводит мероприятия к годовщине начала Великой Отечественной войны

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук принял участие в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби. В годовщину вероломного нападения фашистской Германии на СССР в 4 утра 22 июня 1941 года по всей России проходят памятные акции, посвященные нашим соотечественникам, отдавшим свою жизнь за будущие поколения.

«В День памяти и скорби чтим память героев, отстоявших мир ради будущего поколений. Сегодня во всех городах и поселках Югры проходят акции памяти: жители несут цветы к обелискам, зажигают свечи, высаживают сады памяти, проводят патриотические концерты и встречи, – написал по этому поводу в своих социальных сетях врио губернатора Югры. – В парке Победы с хантымансийцами возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы, почтили память защитников Отечества минутой молчания вместе с ветеранами, тружениками тыла, участниками СВО. Многие горожане пришли с детьми, семьями. Это важно – связь времен не должна обрываться. «Никто не забыт и ничто не забыто» – так будет всегда».

Сегодня по всему региону проходят многие десятки мемориальных мероприятий: минуты молчания, возложение цветов к памятникам в честь погибших на войне, акции «Огненные картины войны», «Свеча памяти» и многие другие.