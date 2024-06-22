609 светодиодных светильников установят на трассе Югорск - Советский

На трассе Югорск – Советский строятся новые линии электроосвещения. Специалисты восстанавливают недостающее освещение на отрезке дороги с 1 по 10 км, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Всего на этом участке появится 348 опор и 609 светодиодных светильников. Наружное освещение будет установлено не только по краям, но и в центре дороги, что обеспечит максимальную видимость», - говорится в сообщении.

Завершить работы планируется к августу.

В ХМАО с 2019 года построили более 60 км линий освещения на аварийных участках, подъездных автомобильных дорогах к населенным пунктам и трассах с высокой интенсивностью движения. Это делается для повышения безопасности дорожного движения.